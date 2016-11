O prefeito reeleito de Wanderlândia, Eduardo Madruga (PMDB), parece estar confiante na vitória na disputa para presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM). Em entrevista concedida a jornalista Roberta Tum, Madruga avaliou que leva vantagem sobre todos os seus adversários, tem apoio majoritários dos prefeitos do Bico e descartou a candidatura de Laurez Moreira (PSB).

Madruga disse que já tem um documento com a assinatura de mais de 30 prefeitos lhe hipotecando apoio.

“Acho que a ATM tem que se preocupar menos com hospedagem e mais com municiar os prefeitos de condições, assessoria técnica e jurídica para enfrentar problemas das suas gestões. Hoje 90% dos prefeitos saem das prefeituras com pendências no Tribunal de Contas do Estado, e com o CPF comprometido”, avaliou Madruga em entrevista ao Portal T1 Notícias.