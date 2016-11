O processo de transição da Administração Pública Municipal teve a sua primeira reunião nesta segunda-feira, 21, em Xambioá com a presença dos membros da comissão, composta por servidores municipais no exercício do cargo e por membros indicados pela prefeita eleita.

A atual prefeita Silvia Machado, no exercício do mandato até 31 de dezembro de 2016 nomeou como membros da Comissão de Transição, o secretário de Saúde e Saneamento, Filipe Duailibe; o assessor contábil, Clodomir Mendes de Sousa; o secretário de Administração e Planejamento, Adauto Alves da Silva e a analista do Controle Interno do Fundo Municipal de Assistência Social, Cicera Carvalho da Conceição.

A prefeita eleita Patrícia Evelin, nomeou o contador, Fábio Brito de Moura; o odontólogo, Marcos Vinícius Aguiar; o técnico contábil e administrador, Ronilson Dias Melo; os advogados Márcio Júnior e Maurício Cordenonzi para comporem a equipe que cuidará dos ritos da transição da administração.

A metodologia do trabalho foi discutida entre os membros da comissão e escolhido pelos componentes da equipe como presidente Ronilson Dias Melo e como secretário Adauto Alves da Silva para conduzirem os trabalhos no decorrer do processo juntamente com os demais membros.

A equipe visitará as secretarias para conhecerem os métodos aplicados e a dinâmica utilizada para a prestação de serviços à população da cidade com intuito de otimizar a gestão pública que nos últimos anos vem se modernizando de maneira proeminente. (Luis Poeta)