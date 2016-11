Há exatamente trinta e sete dias pós eleição municipal, as articulações pela presidência da Câmara Municipal de Xambioá começa a tomar corpo. O único que assumiu publicamente até agora a intenção de disputar o cargo foi o peemedebista, Elson Bujica, candidato mais votado pela Coligação “Xambioá é do Povo”, do mesmo partido da prefeita eleita, Patrícia Evelin.

Há poucos meses da posse, Bujica tem realizado visitas, conversado com os demais eleitos e colocado seu nome a disposição para concorrer a presidência do Poder Legislativo. Bujica disse que esse esse é o momento de consolidar o processo de mudança advindo do resultado das urnas, fazendo a parceria entre Executivo e Legislativo para buscar o melhor para a população da cidade.