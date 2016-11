Relatos de vida dos moradores de Xambioá que foram coletados por meio do projeto “Todo Lugar tem uma História para Contar”, do Museu da Pessoa, serão apresentados em um evento gratuito para toda a população na próxima sexta-feira, 25, das 18h30 às 22h, na Alameda Tiago Dias, Centro.

Serão exibidas as entrevistas feitas em 2016 com a comunidade e que foram gravadas em vídeo para serem registradas no portal do Museu da Pessoa (www.museudapessoa.net). Haverá ainda apresentações culturais de estudantes de escolas municipais e estaduais, que irão complementar a publicação sobre Xambioá no museu virtual.

As histórias de vida e situações do cotidiano do município serão também publicadas em um livro didático, que será distribuído nas escolas públicas e servirá de suporte para os professores realizarem atividades em sala de aula. A iniciativa tem o apoio da Votorantim Cimentos, que já realizou o mesmo projeto nos municípios de Imbituba (SC), Capivari de Baixo (SC) e Fercal (DF). (Rosana Terra)