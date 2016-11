Um homem de 21 anos, que seria suspeito de ter tentado matar o irmão de dois anos, negou ter cometido o crime. O caso aconteceu na última quarta-feira, 23, em Xambioá. Em depoimento, o suspeito disse a Polícia Civil (PC) que ele estaria tentando salvar a criança, que teria caído no balde.

O suspeito ainda teria afirmado que não estava sob o efeito de drogas como tinham alegado algumas testemunhas do caso. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ainda que as testemunhas afirmaram com veemência que o rapaz estava tentando afogar o irmão.

O suspeito continua preso na Cadeia Pública de Xambioá. A criança foi encaminhada para o hospital de Xambióa, mas foi liberada e passa bem.

Caso

A Polícia Militar (PM) informou que testemunhas contaram que a mãe flagrou o irmão tentando matar seu irmão afogado, e acabou sendo agredida também. A informação é que o padrasto que evitou o crime.