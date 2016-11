Na manhã desta quarta-feira, 23, populares conseguiram conter a ação de um homem identificado como Felipe Barbosa, que tentou assassinar uma criança de apenas dois anos de idade em Xambioá.

Por volta das 10h uma residência no Setor Leste, uma mulher pediu socorro, afirmando que Felipe tentara matar seu filho afogado em um balde de cerca de 20 litros de água, na área de serviço de sua casa.

As pessoas ao adentrarem na casa para poderem averiguar o que acontecia e surpreenderam Felipe, de aproximadamente 28 anos de idade, irmão paterno da vítima, ainda no local do ocorrido.

A mãe da criança para recolher a criança das mãos do autor da tentativa de assassinato, valeu-se de uma ferramenta de trabalho doméstico, quando perplexa conseguiu pedir socorro para proteger-se de possíveis reações do autor.

Antes que o afogamento ocorresse o autor do crime tinha sido orientado a sair das imediações da Unidade da Fábrica da Votorantim Cimentos, devido ter consumindo drogas no interior da indústria, o autor estava ainda com o uniforme da empresa que presta serviço no local e a qual ele é funcionário.

Os populares conseguiram conter Felipe e acionar a Polícia Militar que o recolheu à Delegacia de Polícia Civil.

A criança, vítima do afogamento está internada no Hospital de Referência de Xambioá, devido ter ingerido muita água. (Luis Poeta)