As famílias de Moacir Junior Silva Franco e Ivan Silva de Oliveira procuram pelos seus paradeiros, que saíram no dia 26 de novembro às 13h30 para pescarem, sem levarem documentos, pois saíram com a intenção de retornarem à noite e ainda não voltaram.

Conforme familiares e amigos que presenciaram as suas saídas eles estavam usando uma moto Sundown preta, com o guidão verde, placa MWK 4814.

A polícia já iniciou as buscas, mas ainda não encontrou um roteiro que pudesse levar ao paradeiro dos dois homens.

Familiares deixaram nas redes sociais os telefones para que as pessoas possam entrar em contato caso encontrem as duas pessoas, ou qualquer informação que possam lhes ajudarem Os telefone são (063) 98131-8244/(063) 99106-5918 ou Polícia Militar 190.

Os familiares estão preocupados com o sumiço dos dois, pois é a primeira vez que eles saem sem deixar paradeiros e sem se comunicarem por tanto tempo. (Luis Poeta)