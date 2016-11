Uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Xambioá, e da Polícia Militar (PM), na manhã desta terça-feira, 29, resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de terem furtado uma delegacia de polícia civil localizada no município de São João do Araguaia-PA, no mesmo dia.

De acordo com o delegado Wilson Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Xambioá, o crime ocorreu na manhã desta terça-feira, no Pará. Os suspeitos, que no momento do flagrante não portavam documentos, se identificaram como Ralison César Iraldo Vieira e Wallison Sousa Paes.

“Recebemos uma denúncia anônima que informava a presença de indivíduos suspeitos em uma van que vinha do Pará e passava por Xambioá. Abordamos o veículo e encontramos armas de fogo e uma rádio HT. Depois identificamos que as armas foram furtadas da delegacia de polícia de São João do Araguaia, no mesmo dia”, afirma o delegado.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia de Xambioá, e, posteriormente, após os procedimentos de praxe, serão encaminhados à Cadeia Pública de Xambioá.