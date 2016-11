Na tarde desta quarta-feira, 23, um veículo Fiat Pálio, invadiu a garagem de uma residência em Xambioá, no Bairro Baixa Fria.

No carro estava o servidor público Edmilson Máximo; sua esposa Leidiane Rodrigues que é gestora escolar e o secretário municipal de Governo, Manoel Cardoso.

Conforme testemunhas que avistaram o acidente no momento da colisão, as três pessoas ficaram feridas com escoriações leves, mas somente uma foi direcionada ao atendimento médico, socorrido por uma equipe médica, inicialmente em Xambioá e depois encaminhado para Araguaína.

A vítima é o secretário de Governo Manoel Cardoso, que está internado no Hospital Regional de Araguaína, com ferimentos na cabeça, embora consciente. (Luis Poeta)