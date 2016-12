Mais uma agência dos Correios foi alvo de uma ação criminosa no Tocantins. Segundo a Polícia Militar, nesta quinta-feira, 22, por volta das 15 horas, dois homens, ambos de 25 anos, foram presos por serem suspeitos de roubarem uma agência em Aguiarnópolis.

Conforme a PM, a equipe foi avisada após o alarme da agência dos Correios ser acionado. Ao chegarem no local, testemunhas relataram aos policiais que os suspeitos ainda estavam no local. Um deles estava na fila de atendimento com uma arma. Ele foi rendido pelos policiais, foi quando o segundo suspeito saiu de dentro da sala do cofre e se entregou. Com ele, também foi encontrada uma arma.

Os suspeitos já haviam subtraído do cofre R$ 1.732,00 em cédulas e R$ 124,25 em moedas. Além disso, haviam roubado quatro aparelhos celulares, bolsas e cartão bancário de quem estava dentro da agência. A ação durou cerca de 20 minutos, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios.

Ambos foram levados para a à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos.