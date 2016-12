Dois prefeitos que cumprirão mandato do quadriênio 2017/2020, disseram na manhã desta terça-feira, 13, em conversa com o webjornal Folha do Bico, que o prefeito de Aguiarnópolis, Ivan Paz (PRB), não manterá sua candidatura a presidência da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM). E que a intenção é apenas negociar uma vaga na diretoria da instituição.

As duas fontes contaram que foram convidados para o encontro de prefeito no sábado, dia 10, em Estreito-MA, mas que optaram em não comparecer, pois já haviam sido informados da tática de Ivan Paz e que hipotecar apoio ao gestor, como os outros 17 prefeito fizeram, seria uma forma de gabaritar o prefeito de Aguiarnópolis, em uma ação que não geraria frutos para todos.

Os gestores que pediram para não terem seus nomes divulgados, ainda contaram que no convite feito por Ivan, não teria sido mencionado a participação dos deputados estaduais, Amélio Cayres (SD) e Rocha Miranda (PMDB), fato que trouxe algum constrangimento para os gestores.

“O fato é que essa seria uma decisão de prefeitos e não de deputados. Muitos acharam inconveniente a presença de Rocha Miranda e Amélio, que nada tem haver com ATM e AMBIP. O trabalho dos dois é importante, mas na Assembleia e não tentando pastorar decisão de prefeito. Até porque vários prefeitos que estiveram na reunião, tem outros deputados. Ficou um negocio chato”, comentou um dos gestores.