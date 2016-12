Neste sábado, 10, o deputado estadual Amélio Cayres (SD), deu mais uma demonstração de força na região do Bico do Papagaio e foco na intenção de trabalhar uma pré-candidatura a deputado federal. Atendendo convocação do parlamentar, 17 prefeito que assumirão no quadriênio 2017/2020, compareceram a um almoço na cidade de Estreito-MA, para tratar de assuntos referentes a eleição da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM) e do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio (AMBIP).

Na reunião, Amélio Cayres conseguiu convencer os demais prefeito a apoiarem dois de seus aliados, um para disputar o comando da ATM, no caso o prefeito de Aguiarnópolis, Ivan Paz (PRB) e no outro o comando da AMBIP, sendo o prefeito de Axixá do Tocantins, Damião Castro (PMDB).

Após uma longa conversar onde todos ouviram atentamente a argumentação de Cayres, os prefeitos decidiram seguir a orientação do deputado e hipotecar apoio a Ivan e Damião Castro.

A partir da semana que vem, Ivan Paz deve oficializar seu nome, com apoio dos futuros gestores do Bico, para disputar a presidência da ATM. (Foto: Dirceu Leno)