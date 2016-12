A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o funcionamento da quarta unidade geradora da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que está sendo construída em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21).

De acordo com a Norte Energia, empresa responsável pela usina, a unidade geradora foi sincronizada na terça-feira (20) ao Sistema Interligado Nacional (SIN), mas o equipamento passava por testes desde 22 de novembro.

Com o funcionamento desta turbina Belo Monte passa a ter 4 das 18 unidades geradoras da Casa de Força Principal em funcionamento. Cada uma é capaz de gerar 611,11 MW de potência.

Além das turbinas da Casa de Força Principal, também existem quatro unidades geradoras operando no Sítio Pimental, onde funciona a Casa de Força Complementar, que são capazes de gerar 2.599,5 MW. As duas casas de força ficam a cerca de 50 km de distância.

Segundo a Norte Energia, a usina estará em pleno funcionamento quando forem ativadas as 18 turbinas da Casa de Força Princial e as seis da Casa de Força Complementar.

Ainda não há previsão para a conclusão da obra mas, de acordo com a empresa, Belo Monte terá capacidade para gerar 11.233,1 MW, uma quantidade de energia capaz de abastecer 60 milhões de pessoas em 17 estados brasileiros.