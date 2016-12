Um tiroteio foi registrado no final da tarde desta segunda-feira, 12, no shopping popular de Araguaína, Norte do Tocantins. A Polícia Militar (PM) informou que, segundo testemunhas, a confusão começou após uma briga entre dois homens.

Segundo relato das testemunhas à PM, um deles teria sacado um revólver e atirado cinco vezes em direção a vítima. Nenhum disparo acertou o homem.

A polícia informou que ambos trabalhavam como seguranças de comércios da cidade. Após a confusão, o autor dos disparos fugiu. A PM fez buscas, mas ninguém foi localizado.