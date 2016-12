A sede do 9º Batalhão da Polícia Militar (PM) em Araguatins realizou na manhã desta sexta-feira, 16, varredura nas dependências da Unidade a fim de destruir os ambientes propícios a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, causador das doenças Dengue, Chikungunya, Zica e dentre outros. A campanha ao combate ao mosquito está sendo realizada em toda a região de atuação do 9º BPM.

Em Araguatins, o capitão José Roberto Carneiro Alves, respondendo pelo comando da Unidade, contou com o apoio de mais de 10 profissionais do departamento de Vigilância Epidemiológica, ligada ao setor de Endemias do município. A equipe veio acompanhando a supervisora Cibelle Borges.

Antes do início da varredura nas dependências do quartel, os policiais militares do serviço administrativo e da Força Tática do Batalhão envolvidos na ação, participaram de uma palestra de cerca de meia hora no auditório da Unidade ministrada pelo agente de endemias, Paulo Roberto.

Durante a operação, foram recolhidos e destruídos diversos objetos que poderiam se tornar lugar da proliferação do mosquito. (Ascom 9 PM)