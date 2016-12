Na vida, muitos lutam por um sonho, entre eles, o da casa própria. Mas muitas pessoas ao se livrarem do aluguel, acumulam outras dívidas, e a residência que um dia foi nova, precisa de reparos.

O projeto reforma solidária, nasceu para auxiliar mesmo que seja com uma mine reforma de calçadas, telhado, muros e paredes, os moradores da casa contemplada para que tenham o prazer de reviver o gosto de ver o lar, que um dia foi um sonho e hoje é realidade: Revitalizado.

Um dos coordenadores do projeto, é o araguatinense Picuinha Silva, que junto com a Associação de Moradores do Bairro Aureny IV e empresas parceiras vão ajudando na concretização da primeira edição.

“Ao concluir esperamos com este ato dar alegria ainda este ano para uma família carente, assim idealizadores e parceiros terão a certeza que a magia do natal alcançou mais um lar neste fim de ano. A coordenação do projeto deixa aqui o fone para quem quiser ser um apoiador desta ideia: (63) 9 9287-6531. (Ascom)