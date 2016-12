Na noite de segunda-feira, 19, um homem identificado como Manoel Ribeiro dos Santos, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar, após agredir os agentes da lei com socos e mordidas.

Tudo começou quando os militares receberam uma denúncia de que no Ronys Bar, localizado na Vila Cidinha, em Araguatins, havia duas mulheres ingerindo bebidas alcoólicas com duas crianças de colo, sendo que ao orientarem para levarem as crianças para casa, o agressor, que é marido de uma delas se exaltou, dizendo que quem mandava na mulher dele era ele, partindo para cima dos policiais.

Ele desferiu socos e mordidas e logo recebeu voz de prisão, mas disse que ninguém o prenderia obrigando os militares a fazerem uso de força física para imobilizá-lo. Quando os policiais tentavam algemá-lo, duas mulheres e um outro homem, todos embriagados, se agarraram ao autor, tentando impedir o trabalho policial. Com a chegada de reforço, finalmente a Polícia conseguiu algemar o infrator e conduzi-lo para a Central de Flagrantes, onde fora autuado por Desacato e Resistência pelo Delegado de plantão. (Patrulha na Net)