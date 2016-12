O comando do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Araguatins, apresentou na manhã desta sexta-feira, 16, resultados positivos frente ao trabalho de segurança publica desenvolvido pela PM através do Batalhão na região do Bico do Papagaio. Por meio do quadro estatístico de ocorrências, percebe-se a redução dos crimes de janeiro à outubro de 2016 em comparação ao mesmo período do ano passado, 2015.

Os resultados foram apresentados em duas tabelas. A primeira, com atuação na sede da Unidade envolvendo os crimes de furtos, roubos e acidentes de trânsito. Na segunda tabela, a estatística geral, envolvendo toda a área de atuação da UPM, onde foram apresentados os crimes contra o patrimônio (furtos e roubos).

Veja a tabela abaixo com os dados da redução: