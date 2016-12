A mais nova opção de balada no Bico do Papagaio está chegando a Araguatins nesta semana. A boate Villa Universitária inaugura sua estrutura nesta sexta-feira, 30, com grandes atrações. No evento de abertura, a casa noturna apresenta o cantor Duanni e participação de dj’s residentes.

A boate terá capacidade para cerca de 500 pessoas e obedece todos os padrões de segurança, além de ser totalmente climatizada, Iluminação fly e sistema de sonorização Hi-Fi.

A mistura de musica eletrônica e sertanejo universitário será o ponto forte da casa noturna.

No domingo, dia 1º de janeiro, a boate também abre logo após o encerramento do show de réveillon do cantor nacional Mano Walter, que acontece no Caís do Porto.

Serviço

Villa Universitária – Inauguração

Endereço: Rua Nero Macedo, Praça Benjamin Fernandes, Nº 338B

Dia: Sexta-feira, 30

Atrações: Duanni e Dj’s Residentes

Horário: 20h

Ingressos: R$ 20,00 compra antecipada na Igor Import’s

Inf.: (63) 9917-8969