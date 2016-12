Por unanimidade os vereadores de Araguatins aprovaram em primeira votação, na noite desta terça-feira, 13, as contas do ex-prefeito Rocha Miranda (PMDB), relativas ao ano de 2010, contrariando parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apontava graves irregularidades que causaram prejuízos ao erário público municipal.

Agora, Rocha Miranda precisa apenas de mais uma votação, que acontece nesta quarta-feira, 14, para se livrar de todos os graves problemas apontados pelo TCE.

As contas também foram colocadas para exame popular em outubro de 2015, ficando disponíveis até o começo de janeiro de 2016. Não houve questionamentos.

O TCE reprovou as contas, devido insuficiência de arrecadação, déficit orçamentário, inconsistência dos dados contábeis e ineficiência da tesouraria e controle interno.