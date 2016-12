A estudante Lucicleide Lopes de Oliveira, de 28 anos, que conduzia uma motocicleta Bross 150, ficou ferida após uma batida de trânsito com uma caminhonete, na Avenida Floriano Peixoto, por volta das 11h, desta quinta-feira, 15, em Araguatins.

A vítima foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal com algumas escoriações no antebraço, joelho e um ferimento no pé direito.