O prefeito eleito de Araguatins Cláudio Santana está na capital Palmas, onde aderiu na manhã desta quarta-feira, 7, ao programa “Prefeito Amigo da Criança” da Fundação Abrinq. Com isso, a cidade de Araguatins passa a cumprir um termo de ações voltadas à proteção dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com a futura primeira dama Jacqueline Parreão que também participou do ato, essa iniciativa fará com que o município possa executar suas politicas sociais com responsabilidade como proteção, saúde e educação.

Cláudio disse que a próxima gestão se empenhará para que todos tenham acesso a seus direitos garantidos por lei. “Esse é um momento histórico, nossa missão junto a Abrinq vai ser de promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania dos nossos jovens e adolescentes”, finalizou. (Ascom)