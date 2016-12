Na tarde desta quarta-feira, 28, o prefeito eleito de Araguatins, Cláudio Santana (PMDB), oficializou o último nome da composição do secretariado que auxiliará o gestor na administração municipal que assume no próximo dia 1º de janeiro.

No último dia 23, Cláudio havia anunciado todos os membros de sua equipe, restando apenas o titular da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Nesta quarta o técnico agrícola, Ricardo Antonio Lôff, que é servidor concursado do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), foi definido para o cargo.

Ricardo Lôff se junta a Maria Olindina Carneiro Borges (Educação), Edna Veloso Antunes (Saúde), Jorge Pereira Donizete (Infraestrutura), Raimundo Sousa Aguiar (Administração), Jaqueline Miranda Parreão Santana (Desenvolvimento Social e Habitação), José dos Reis Coimbra de Almeida (de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico), Júlio Colombo Miranda Labre Rodrigues (Esporte, Turismo, Cultura e Juventude), Márcio Carneiro Santana (Governo e Relações Institucionais), Natividade Alves Palma (Finanças), Francisco Sérgio Oliveira Gomes (Semusa), Francisco de Assis Almeida (Funprev) e Josenildo Marques Amado (Chefia de Gabinete), no primeiro escalão na nova administração municipal.