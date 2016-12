O Projeto de Reforma Administrativa que dispõem sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Araguatins, para 2017, já foi enviado a Câmara Municipal e deve ser colocado em votação a partir desta terça-feira, 13.

Enviado pelo prefeito, Lindomar Madalena (PSB), a reforma atende pedido da equipe de transição, do prefeito eleito Cláudio Santana (PMDB), que assume o cargo no próximo dia 1º de janeiro.

A reforma aponta toda a estrutura da administração direta e indireta e ainda estabelece valores para cargos em comissão e suas gratificações.

As Secretárias Municipais que constam no PL 13 e farão parte do organograma do próximo gestor são: 1-Governo e Relações Institucionais; 2-Administração; 3-Finanças; 4-Agricultura e Abastecimento; 5-Desenvolvimento Social e da Habitação; 6-Educação; 7-Saúde; 8-Esporte, Turismo, Cultura e Juventude; 9-Infraestrutura; e; 10-Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Na administração indireta serão mantidos o Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Araguatins (Funprev) e o Serviço Municipal de Saneamento de Araguatins (Semusa).