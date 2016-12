A venda de abadás para o Araguatins Folia 2017 começou esta semana. O 4º Carnaval fora de Época da história de Araguatins, acontecerá no dia 14 de Janeiro, no Cais do Porto (Beira Rio de Araguatins).

Devido o sucesso das vendas, o primeiro lote dos abadás esgotou e já se estão no segundo lote. O valor do abadá é R$ 35,00 (Segundo Lote). Os pontos de venda são na Lanchonete Goiás, Magazine Terra, Igor Import’s Store e Catarina Modas.

Outro serviço oferecido para aquisição dos abadás é o Disk Abadás: (63) 9940-6228 ou (63) 8130-4131.

O evento vai contar com uma mega Estrutura, 5 atrações e mais de 11 horas de shows em um só dia. Se apresentam na micareta, as banda: Tom de Alerta, o baiano André Rhamon, Balagandaya, Tadin de Nois e a dupla Di Luca & Raphael. São esperadas no evento um público de 10mil pessoas.

Quer saber mais informações e ficar por dentro de todas as novidades? Acesse a página oficial do evento: www.facebook.com/AraguatinsFolia