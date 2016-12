Na manhã desta terça-feira, 20, centenas de crianças carentes de Araguatins receberam a doação de brinquedos da campanha social “Um sorriso por um real”, idealizada e coordenada pelo professor, Alex Montel de Sousa, com apoio da Diretoria Regional de Educação e escolas das redes estadual e municipal.

Ao todo foram distribuídos 2.150 brinquedos, 2700 pirulitos e 620 bolas de futebol entregues na Escola Estadual Osvaldo Franco e durante a carreata.

Um Papai Noel também fez a alegria da meninada durante o evento que também contou com a colaboração do Corpo de Bombeiros.

Durante o período de preparação da campanha, que ocorre nos meses de outubro e novembro, o professor Alex Montel percorreu as escolas, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos apresentando a campanha e solicitando apoio, que foram revertidos nesta terça, com as doações.