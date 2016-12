Na manhã desta quinta-feira, 15, o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação de Araguatins (Sinsea), Fredson Goveia da Silva, esteve na redação do webjornal Folha do Bico para falar da insatisfação da categoria e da possibilidade de paralisação devido o não pagamento do 13º Salário para os servidores.

Fredson explicou que a direção do Sinsea e alguns membros da categoria se reuniram nesta quarta-feira, 14, com o secretário de Finanças do município, Josenildo Marques Amado, que comunicou sobre o não pagamento.

Ainda segundo Fredson, o secretário disse que as parcelas de recursos que entrarão no caixa da Prefeitura nos dias 20/12 e 30/12, serão utilizadas para pagamento de consignação, Funprev e trabalhadores de serviços gerais.

O presidente do Sinsea afirmou que a categoria deve decidir ainda nesta quinta, o inicio de uma paralisação por tempo indeterminado, que deve começar já nesta sexta-feira, 16.