A estrutura para o Réveillon 2017 começou a ser montada no Cais do Porto para a festa da virada de ano em Araguatins. Um palco é instalado na área de eventos. A montagem começou na quinta-feira, 29 e deve ficar pronta no começo da tarde deste sábado, 31.

A Prefeitura Municipal espera cerca de 10 mil pessoas durante o evento. O local receberá quiosques que estarão vendendo comidas e bebidas durante todo o evento.

A animação ficará por conta de artistas locais, da dupla Deyvid e Emanuel e do cantor nacional Mano Walter.