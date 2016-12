Na quarta-feira, 30, alunos da Escola Arte de Crescer realizaram visita técnica na Estação de Tratamento de água (ETA) de Araguatins, com o objetivo de aprofundar os conhecimento a respeito do processo de tratamento de água na disciplina de Ciências do 6º ano do ensino fundamental ministrada pela professora Aline Correia .

A visita técnica faz parte do calendário escolar e está previsto como metodologia de ensino no Projeto pedagógico da instituição, que são elaboradas pela equipe educacional que trabalham como uma soma de recursos na aprendizagem e contribuem para tornar o ensino mais estimulante e mais enriquecedor.

Durante a visita os alunos foram recebidos pelo técnico responsável do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semusa), que mostrou todo o processo de tratamento desde a captação da água no rio Taquari e sua etapa final de distribuição para a cidade. No decorrer da visita os alunos puderam tirar suas duvidas e curiosidades a respeito da temática.

De acordo com a professora responsável pela disciplina de ciências Aline Correia, “Quando o aluno tem a possibilidade de conseguir visualizar o que foi ensinado através do livro de maneira concreta, faz com que os conhecimentos teóricos sejam melhor assimilado.”

Para a Aluna Ana Luísa, “A visita foi muito importante para a nossa aprendizagem, uma experiência grandiosa na qual tivemos a oportunidade de aprendermos na prática como acontece o processo de captação e tratamento de água que abastece nossa cidade”.