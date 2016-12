Na amanhã desta terça-feira, 6, as famílias do casal de cabeleireiros Nailton Santos Silva (Ney) e Adriana Fernandes da Rocha, divulgaram nota de agradecimento pelo apoio recebido durante todo o processo de julgamento que culminou com a condenação de Elvis Gomes Ferreira e Renato da Silva Gonçalves, responsáveis pelo assassinato do casal.

Veja a Nota

NOTA

As famílias Santos e Rocha vem a público agradecer o incansável e eficiente trabalho desempenhado pelo Ministério Publico, Polícia, Poder Judiciário, enfim, todos aqueles que de uma forma direta ou indireta, que imbuídos do espírito de honrar suas funções, asseguraram, mais uma vez, o cumprimento eficiente da Justiça, no caso de nossos entes queridos, Nailton Santos Silva (Ney) e Adriana Fernandes da Rocha, brutal e covardemente mortos em outubro de 2006.

Nesse esforço conjunto de pessoas dedicadas, cada qual exercendo suas atribuições de forma harmônica e tendo ainda o desafio de dar respostas a sociedade, cumprindo assim a missão confiada pela Justiça do Estado do Tocantins.

Sobre maneira e não menos importante, também fica aqui registrado nosso profundo agradecimento a todos os araguatinenses, que receberam com tanto carinho o Ney e a Adriana, e não diferente as fortes demonstrações de solidariedade, apoio e carinho que nossas famílias receberam no decorrer dessa caminhada em busca de Justiça. Foram longos 10 anos. Queremos que os araguatinenses saibam, que dessa cidade e desse povo não nos resta magoa, pois temos a certeza que esse episódio que marcou nossos corações, não condiz com o sentimento que os araguatinenses nutriam por Ney e Adriana, sempre tão bem recebidos e amados por todos os araguatinenses. Temos a certeza que o crime foi um ato isolado.

De Araguatins ficará sempre as demonstrações de amor, carinho e solidariedade por todos nós.

Esta condenação não servirá para trazer de volta nosso casal querido, mas de muito adiantará, para que outros, que um dia pensarem ou arquitetarem tirar a vida de outras pessoas, causando profundo sofrimento a familiares, irmãos, pais e mães, possam ter a certeza, que não ficarão impunes, pois a Justiça, a Polícia e Sociedade estão vigilantes.

Nosso muito obrigado a todos os araguatinenses.

FAMÍLIAS SANTOS E ROCHA