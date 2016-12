Um homem identificado como Laerks Silvestre de Sousa, de 37 anos, foi preso pela Polícia Militar conduzindo um automóvel GM Prisma, cor vermelha, com restrição de roubo e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), falsa.

Os militares patrulhavam pelo centro de Araguatins, nesta sexta-feira, 23, quando avistaram o veículo e resolveram abordá-lo. Durante a abordagem, os policiais perceberam falhas grosseiras na impressão do CRLV e ao verificarem a marcação do chassis constataram a adulteração.

Com isso, os PM’s consultaram a numeração do motor e descobriram que se tratava de um automóvel roubado no estado do Ceará, dando, de imediato, voz de prisão a Laerks, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Augustinópolis.

Lá, descobriram, também que o indivíduo portava uma habilitação falsa. Assim, ele foi autuado em flagrante delito, por receptação e falsidade ideológica, sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Araguatins, onde permanece à disposição da Justiça. (Patrulha na Net)