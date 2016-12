Na noite deste domingo, 18, um condutor de 28 anos que não teve seu nome e imagem revelados pela polícia, foi levado à central de flagrantes em Augustinópolis por dirigir embriagado o veículo Fiat Pálio verde, placa MVM-0707 de Palmas, Tocantins. A abordagem ocorreu no centro da cidade de Araguatins

Incialmente a PM o abordou em virtude do excessivo volume do som de seu carro e foi aí que os policiais perceberam por meio dos sintomas que o condutor havia feito uso de substância alcoólica. Dentre os demais procedimentos tomados, os policiais fizeram a retenção da CNH e a remoção do veículo para o pátio do quartel do 9º BPM.