Um homem de 21 anos de idade, que nõ teve seu nome revelado, foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira, 23, em uma fazenda conhecida por “Castanheira”, 29 quilômetros de Araguatins, onde o autor reside, acusado de posse ilegal de arma de fogo. A PM apreendeu uma espingarda calibre 16mm com 5 cartuchos intactos que estavam escondidos dentro do quarto do suspeito.

Os policias chegaram até ao indivíduo após receber denúncia de familiares. De acordo com um tio do autor (43), ele e o pai do acusado vêm sofrendo constantes ameaças de morte por motivos desconhecidos.

O autor e a espingarda com munições foram entregues na Delegacia de Polícia em Augustinópolis onde foi autuado. (Ascom 9 BPM)