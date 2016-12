Foi divulgado nesta quinta-feira, 1º, o edital nº 45, que rege o processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto de química do Campus Araguatins, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) . As inscrições para o certame terão início dia 07 de dezembro, quarta-feira, e seguem até dia 20 do referido mês, no Setor de Protocolo, localizado no Bloco A do Campus Araguatins, das 8h às 11 h e das 14h às 17h.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: formulário de inscrição devidamente preenchido com uma foto colorida 3×4; curriculum vitae na plataforma Lattes, atualizado, com cópias e os respectivos originais ou cópias autenticadas em cartório dos documentos constantes para a avaliação de títulos; cópias e os respectivos originais ou cópias autenticadas em cartório do documento de identificação com foto e CPF; procuração, no caso de inscrições por procurador.

A seleção ocorrerá em duas etapas de avaliação: desempenho didático e prova de título, previstas para 10 de janeiro de 2017. A remuneração varia de R$ 2.129,80 a R$ 5.426,30, dependendo da titulação do aprovado.

O candidato aprovado e classificado para ocupar a vaga, terá um período de contrato de 6 meses, que poderá ser prorrogado por igual período no prazo máximo de 2 anos.