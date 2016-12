O ginásio poliesportivo da Escola Municipal Maria de Lourdes, no bairro Nova Araguatins, ficou parcialmente destruído por um incêndio que aconteceu na manhã deste sábado, 17.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local, onde teto, banheiros e dezenas de carteiras inutilizadas amontoadas no local estavam em chamas. A equipe de combate a incêndio teve dificuldade em conter as labaredas apenas com água e tiveram de usar um tipo de espuma própria para conter fogo.

Os profissionais conseguiram debelar as chamas, mas os sinais de destruição ficaram no local que foi isolado e proibida a entrada de populares.

Nossa equipe tentou falar com a secretária municipal de Educação, Érica de Cássia Maia e também com a diretora da instituição de ensino, mas nenhuma das administradoras quis comentar o assunto ou oficializar o motivo do incidente.

Nossa equipe apurou com pessoas que estavam no local, que momentos antes do incidente, alunos se preparavam para disputar partidas de futebol, quando foi identificado uma caixa de marimbondos. Um professor então teria preparado uma espécie de tocha com fogo para eliminar o enxame, mas o fogo acabou se alastrando para os materiais que estavam no local, causando o incêndio.