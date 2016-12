Na tarde desta quinta-feira, 8, cerca de 70 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), interditaram um trecho da rodovia Transamazônica (BR-230), no município de Araguatins, por volta das 13h, mantendo o protesto até às 16h, com a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O grupo que está acampado às margens da rodovia, reivindicava cestas básicas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A PRF convenceu o grupo a desobstruir a pista.