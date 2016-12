Dezenas de quilos de alimentos serão destinados a famílias carentes de Araguatins. Esse foi o saldo da edição 2016 do Jogo das Estrelas, evento beneficente promovido pelo Comitê Organizador Jogo das Estrelas (Coje) e que reuniu grandes nomes do futebol que atuam ou atuaram no Bico do Papagaio, sul do Pará e Maranhão.

O evento aconteceu no domingo, 18, no estádio João de Deus Miranda.

A programação teve início às 14h, com uma carreata que saiu do Caís do Porto e percorreu as principais ruas e avenidas de Araguatins, até o estádio Mirandão. O primeiro jogo foi entre o selecionado de Araguatins contra o de São João do Araguaia-PA, que terminou com o placar de 1×1.

Em seguida foi a vez do jogo principal das Estrelas, que simbolicamente as equipes adotaram os nomes de Real Madrid e Barcelona. Na partida os atletas do Real Madrid time que estava de amarelo, venceu o Barcelona que estava de verde, por 3×1.

Após as partidas teve início o show das Estrelas, no Bar do Edmilson, com os cantores Alan Moraes, Jonixon dos Teclados e Banda e a sonorização ficou por conta da Equipe Tornado.