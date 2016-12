Um lavrador de 37 anos foi preso na noite desta segunda-feira, 19, acusado de tentar contra a vida de um jovem de 20 anos no setor Vila Cidinha, em Araguatins. O autor, armado com uma faca ainda conseguiu esfaquear a vítima, atingindo abaixo do ombro esquerdo. Segundo o jovem, ele ainda conseguiu se defender com um pedaço de madeira e resolveu correr para não ser morto.

Os motivos da agressão não foram revelados. Em diligência a PM localizou o acusado o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia em Augustinópolis. A faca não foi localizada.

Nome e imagem do indivíduo não foram divulgados pela PM.