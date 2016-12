A poucas semanas da nova legislatura, as articulações nos bastidores para a eleição da nova Mesa Diretora, estão ganhando corpo. Três nomes tem demonstrado interesse em suceder o atual presidente Sérgio Gomes (SD), no comando do Poder Legislativo. São eles Leocy Mota (PMDB), Jairo Ribeiro (PTB) e Ian Cavalcante (PPS).

Entre os três nomes, Leocy estaria com articulações mais avançadas e teria a simpatia de outros cinco parlamentares: Djacy Pereira (PP), Miguel do Cajueiro (PMDB), Messias Filho (PMDB), Irmão Azevedo (PSC) e Gilvan Nery (PSB). Caso Leocy consiga fechar os apoios, já serio o número necessário para se tornar presidente.

Jairo Ribeiro poderia contar com Sérgio Gomes (SD) e Darlan Pernambuco (PR), caso ele consiga atrair outros três parlamentares e concretize alguma chance de disputa.

Já o nome de Ian Cavalcante é considerado nos bastidores o de menor expressão e não estaria conseguindo aglutinar aliados, se tornando uma candidatura solitária.

A eleição da nova Mesa Diretora acontece no dia 1 de janeiro.