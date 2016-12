Na manhã desta quarta-feira, 21, o prefeito Lindomar Madalena (PSB), acompanhado do prefeito eleito Cláudio Santana (PMDB), assinou convênio com a Caixa Econômica Federal para pavimentação de vias públicas, que serão custeadas com emenda parlamentar, no valor de R$248 mil destinada pelo senador Ataídes Oliveira (PSDB) e será utilizada para continuidade do asfaltamento de ruas no bairro Vila Cidinha.

A obra também tem contrapartida da Prefeitura Municipal. Este convênio é parte da emenda total o senador que junto com a contrapartida do município chega a R$ 500 mil em investimentos.

Também foi anunciado para os próximos dias, a assinatura de outros dois convênios, com recursos de emendas parlamentares. Serão R$ 1 milhão destinado pelo deputado federal Lázaro Botelho (PP), e mais R$ 500 mil da deputada federal, Dulce Miranda (PMDB).

As emendas dos três parlamentares juntas totalizam R$ 2 milhões, que já tiveram uma primeira parte iniciada na gestão de Lindomar Madalena, contemplando parte da Vila Cidinha, e a partir do dia 10 de janeiro, será relançada pelo prefeito eleito, Cláudio Santana, que vai executar todo o serviço.

Os projetos foram divididos em trechos para se enquadrar ao valor de cada emenda e, com isso, asfaltar a maior quantidade de vias do bairro.

As obras contemplam além da pavimentação, a implementação de guia e sarjeta.