Uma pesquisa realizada pelo membro do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, da 3ª Companhia, com sede em Araguatins, Capitão Soares, constatou que a maioria das mortes por afogamentos ocorrem com homens. Eles são 6 vezes mais suscetíveis a morte por afogamentos que as mulheres, no Tocantins. O estudo fez uma análise do perfil das vítimas de afogamento seguido de óbito no Estado do Tocantins.

Os dados foram coletados tendo como base o ano de 2013, quando houve 90 mortes por afogamento. Nesse ano o mês com maior incidência foi julho. Entre as maiores vítimas estão os homens com idade entre 30 a 39 anos, com 84% das mortes.

A pesquisa também apontou que 75 % das vítimas sabiam nadar e apenas 25% não sabiam. Outro dado relevante é que 26,36% tinham ingerido algum tipo de bebida alcoólica. Entre outras variáveis para causas de afogamento é que 31,25% dos afogados tinham problemas cardíacos, 31,25% se alimentaram momentos antes do afogamento, 18% eram pescadores, 9,68% possuíam algum problema neurológico, 3,45% saltaram de alguma altitude e 3,45% tentavam resgatar outra vítima.

A maior parte dos afogamentos aconteceu nos rios, em torno de 55%, em represas 17%, nos lagos 11% e em piscina apenas 2,94%. Dos acidentes em rios e lagos 17,65% estavam em alguma embarcação e 100% das vitimas morreram em praias que não eram atendidas por bombeiros ou guarda-vidas civis.

“O que se pode notar sobre as causas de afogamentos é que as variáveis são muitas, mas tendências podem ser determinadas, como: na faixa etária economicamente mais produtiva há maior incidência de afogamentos; pessoas que sabem nadar são mais propicias a se afogarem, os homens vão a óbito por afogamento seis vezes mais que mulheres. E ainda que pescadores também são vítimas em potencial; crianças e pessoas com necessidades especiais requerem uma atenção constante” destacou o realizador da pesquisa, o bombeiro capitão Antonio Luiz Soares da Silva.

A pesquisa foi realizada durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e teve como objetivo tentar encontrar padrões de comportamento de risco aos banhistas e características dos locais de banho que favoreciam ocorrências de afogamento e teve ainda a proposta de implantar medidas que levem a diminuição dos afogamentos.