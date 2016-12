A Polícia Militar (PM) confirmou nesta segunda-feira, 5, a prisão ainda na noite da última sexta-feira, 2, do suspeito de ter assassinado um lavrador, Almerins Costa Machado, de 47 anos, em um lote baldio avenida Castelo Branco, centro de Araguatins. O suspeito de aproximadamente 25 anos estava escondido debaixo de uma cama na residência de sua avó quando foi detido pelos policiais militares.

O crime havia acontecido algumas horas antes. A vítima foi encontrada pela PM caída no quintal de uma residência com 3 ferimentos na cabeça. Testemunhas afirmaram aos policiais que presenciaram uma pessoa deixando o local correndo e armado com um facão.

A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu após dá entrada no hospital municipal de Araguatins. A causa do homicídio não foi revelada a PM. O autor foi conduzido para a central de flagrantes de Augustinópolis onde foi autuado.