Um jovem de 26 anos de idade, que não teve seu nome e imagem revelados pela foi conduzido a Delegacia de Augustinópolis suspeito de ter comprado um aparelho de celular furtado. A PM chegou até ao acusado na tarde desta terça-feira, 6, após levantamento feito pelo serviço de inteligência. O jovem foi detido em um setor da cidade. Com ele a PM apreendeu 2 aparelhos celular.

Os policiais descobriram por meio do IMEI do aparelho que um dos celulares se tratava de produto de furto. O autor não soube informar precisamente a procedência do outro telefone. Os dois aparelhos foram encaminhados junto com o acusado até a Delegacia onde foi autuado pelo crime de receptação.