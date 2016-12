A Polícia Militar prendeu na segunda-feira, 12, na cidade de Araguatins, um homem de 28 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. Em poder do suspeito os policiais apreenderam 15 embrulhos em papelotes de uma substância semelhante à maconha e R$ 29,00 em espécie.

Uma equipe de Força Tática da PM abordou dois indivíduos que saíram da casa do acusado, suspeita de ser ponto de venda de drogas. Os prováveis usuários relataram aos policiais que foram até o local para comprar maconha. No interior da residência os policiais localizaram o possível traficante e no bolso de uma jaqueta pertencente a ele encontraram a droga e o dinheiro. Acusado e material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.