Sob o tema: “Diga Não as Drogas”, mais de 60 alunos do ensino fundamental, entre 10 à 18 anos, estiveram presentes na tarde desta quarta-feira, 7, participando de uma palestra realizada pelo 9º BPM no Colégio Estadual Leônidas Gonçalves Duarte.

O palestrante foi o 1º tenente Dourivan Santos Pereira. Representando a Polícia Miilitar (PM), tenente Santos enfatizou sobre as trágicas consequências na vida de uma pessoa que se envereda pelo caminho das drogas. “É um caminho sem volta”, frisou Santos.

O evento aconteceu no auditório do próprio colégio e contou com a presença de funcionários e servidores da Unidade Escolar (UE). (Ascom 9 BPM)