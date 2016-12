Militares de Araguatins prenderam, na noite desta quinta-feira, 29, um acusado de tráfico de drogas, de 18 anos. O Nome e imagem do acusado não foram divulgados.

O fato aconteceu por volta das 20h, na Vila Cidinha. Militares do serviço de inteligência descobriram, após levantamentos, que na residência do acusado funcionava um ponto de comércio de entorpecentes. Ao perceberem a saída de um usuário, acionaram o serviço de rádio patrulha para proceder a abordagem. Com o suspeito foram encontrados 15 (quinze) papelotes de substância análoga a maconha, R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) celulares marca Samsung, além de faca e facões.

O autor foi conduzido à Delegacia de polícia em Augustinópolis onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes. (Ascom 9 BPM)