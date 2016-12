A programação de posse do prefeito eleito, Cláudio Santana (PMDB), o vice, Domingos Coimbra (PMDB) e os onze vereadores de Araguatins para o quadriênio 2017/2020, começa nesta terça-feira, 27, com um culto de ação de graças, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ciadseta.

Na quinta-feira é vez da missa de ação de graças, na Igreja Católica Matriz, na Praça da Bandeira.

O ato de posse acontece às 8h, do dia 1 de janeiro, na Câmara Municipal e logo depois às 10h, será feita a passagem simbólica da faixa, pelo atual prefeito, Lindomar Madalena (PSB).

Depois da cerimônia haverá um almoço de confraternização com show do cantor paraense de tecnobrega, Wanderley Andrade. Almoço e show ocorrerão do Parque de Exposições com acesso livre a população.