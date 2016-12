Um projeto social desenvolvido pela artesã, Antônia Leuma e que já é desenvolvido a mais de dois anos, vem trazendo benefícios, orientação e cuidados as diversas mães carentes de Araguatins.

Criado para acompanhar de perto gestantes em estado de vulnerabilidade social, o Projeto Mãe Assistida Bebê Feliz, é aberto para gravidas solteiras ou não, que em sua maioria são adolescentes, estão em sua primeira gravidez e são filhas de pais separados.

O projeto ainda oferece as assistidas, um kit maternidade contendo um bag, conjunto pagão, cueiro, meias, cotonetes e sabonete. Parte do kit é confeccionado pela própria artesã, com ajudar de pessoas da comunidade e alunas do curso de corte e costura.