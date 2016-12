Nesta quarta-feira, 14, o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Francisco Nairton, esteve no Campus Araguatins onde participou de duas reuniões no período da manhã. A primeira foi direcionada aos coordenadores de departamento da unidade de ensino.

Na ocasião, o reitor juntamente (com) a diretora de Gestão de Pessoas, Edileuza Ferreira, esclareceram algumas dúvidas refentes ao ponto eletrônico.

Já a segunda reunião contou com a participação de todos os servidores da unidade de ensino, nela, Nairton enfatizou as dificuldades vivenciadas pelo IFTO diante dos cortes orçamentários, e falou sobre a redução prevista para o orçamento de 2017, que deve girar em torno de 20% comparado ao de 2016. Além disso, ele pontuou aos presentes todo o processo que resultou na implantação do ponto eletrônico em atendimento a uma decisão judicial. Nairton fez questão de destacar que a gestão do Campus Araguatins tem sido sempre muito responsável com a execução do seu orçamento, o que tem possibilitado seu pleno funcionamento.

Ao término da reunião, o reitor desejou uma feliz passagem de ano e disse acreditar em cenários melhores para o IFTO. (Ascom)