Acadêmicos do 4º período de Enfermagem da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Campus Augustinópolis, participaram, juntamente com os professores do curso, de uma vasta atividade em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS 2016, compondo a programação da Campanha Nacional de Luta Contra a AIDS realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Augustinópolis. O evento foi realizado no Colégio Manuel Vicente de Sousa, no dia 1º de dezembro.

A Campanha envolveu alunos de todas as escolas municipais e estaduais e de todas as escolas técnicas de enfermagem, profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais da Assistência Social e acadêmicos e profissionais da Unitins.

Oficinas realizadas: “HIV / AIDS”, com os professores Adriano Figueredo e Priscila Gonçalves, “AIDS x Doenças Oportunistas e Neoplasias”, com a professora Jesuane Cavalcante de Melo. “Agentes Etiológicos e Nova Nomenclatura das IST, Abordagem Sindrômica, Prevenção e Tratamento”, com o professor Victor Fernando, e “Hepatites Virais”, com a professora Kesia Chaves.

A coordenadora do curso de Enfermagem, professora Hanari Santos de Almeida Tavares, se declarou bastante satisfeita com a programação e com a contribuição dos acadêmicos e profissionais da Unitins.